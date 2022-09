Suspeito de matar engenheiro morre em troca de tiros, no Pará

(Foto:Reprodução) – O latrocínio é uma forma qualificada do crime de roubo, com aumento de pena, quando a violência empregada resulta em morte. A pena prevista é de 20 a 30 anos de reclusão e multa.

A Polícia Civil do Pará deflagrou na manhã desta quinta-feira (15), uma operação para chegar até um dos suspeitos de matar o engenheiro civil Ruy Martins dos Santos Junior, de 38 anos, que estaria escondido em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém (RMB).

Ao chegar no local indicado, na rua Girassol, no bairro Águas Lindas, o suspeito reagiu a ordem de p no risão, efetuando vários disparos contra os policiais. Durante a troca de tiros, ele foi atingido.

O suspeito foi identificado como Raimundo Kleber Lima Jorge. Ele chegou a ser socorrido pela equipe de agentes da Divisão de Homicídios e Divisão de Repressão a Furtos e Roubos, que estavam na ação, mas não resistiu.

Ainda segundo a polícia, Raimundo estava descumprindo o monitoramento eletrônico e não estava usando o dispositivo de monitoramento. As investigações prosseguem para identificar os outros envolvidos.

O CRIME

Ruy Martins estava trabalhando em uma obra, quando foi abordado por criminosos que tentavam roubar o cordão de ouro dele, na manhã do último sábado (10), na avenida Gentil Bittencourt, em São Brás. Segundo testemunhas, o engenheiro reagiu a ação dos ladrões e sacou uma arma, que resultou em troca de tiros. (Com informações do Dol).

