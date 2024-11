Suspeito de Matar Sadam e balear duas mulheres morre em confronto com a polícia em Novo Progresso

(Foto:Reprodução) – Um bandido morreu e outro fugiu na noite desta quarta-feira, 20 de novembro de 2024, durante uma operação das Polícias Civil ao descobrir um cativeiro de criminosos que vinham cometendo crimes em Novo Progresso-PA.

A ação policial desmantelou uma dupla de criminoso: A investigação policial levou ao cativeiro de dois bandidos identificados de terem cometido o homicídio de Jones Coqueiro da Silva (SADAM) e das tentativas de homicídio contra Sthefany do Nascimento Coimbra de Souza e Adria Ferreira Soares na noite desta terça-feira, 19 de novembro em Novo Progresso-PA.

leia mais:Sadam é morto e duas mulheres baleadas em ponto de venda de drogas em Novo Progresso (PÁ)

Após investigação e informações do cativeiro que dois faccionados suspeitos de terem matado Sadam e baleado duas mulheres e de agirem na noite cometendo diversos crimes, a Polícia civil no comando do Delegado Dr Francisco Pinheiro Mendes e a Polícia Militar no comando do Tenente Claudio Barbosa, montaram equipe para checar a veracidade dos fatos. Em diligência, por volta das 20h50min, os militares cercaram o local enquanto uma equipe de policiais civis e militares foram pela frente do imóvel. Ao se aproximar do portão houve um disparo vindo da área de varanda da residência. Neste momento a equipe policial, composta por policiais civil e militares, ingressaram no imóvel e diante de outro disparo foi necessário revidar atingindo o indivíduo que atirou contra os policiais. Na aproximação foi constatado que o homem havia sido baleado e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado, mas ao chegar constatou o falecimento. O corpo foi identificado sendo do nacional Bruno Santos conhecido por REX, morador de Novo Progresso. Uma pistola marca Bersa, numeração 184758, calibre 380, aproximadamente 30 gramas de maconha foram apreendidas e outro indivíduo desconhecido empreendeu fuga durante a ação policial.

O corpo da vitima foi resgatado pela funerária Santa Maria e está a disposição dos familiares para velório e sepultamento.

Fonte:Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/11/2024/09:41:43

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...