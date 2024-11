Vídeo-Ex morador de novo Progresso é morto em Monte Alegre com três tiros em frente de oficina

(Foto:Reprodução) -Romário Rodrigues Fernandes, de 31 anos, mudou-se a um ano de Novo Progresso para Monte Alegre onde montou uma oficina mecânica , ele foi assassinado em frente a oficina.

Polícia investiga caso de empresário morto a tiros em Monte Alegre (Foto:Reprodução)

O ex-morador de Novo Progresso Romário Rodrigues Fernandes, de 31 anos, foi assassinado a tiros em frente da sua loja/oficina situada na rodovia PA-423, no município de Monte Alegre.

O sistema de videomonitoramento do local flagrou o momento em que a vítima foi alvejada com pelo menos três tiros, sendo dois na cabeça. O crime aconteceu na tarde de quarta-feira (20).

Depois de realizar os disparos contra o empresário, o criminoso empreendeu fuga. A Polícia Civil investiga o caso e já possui suspeitos. Inclusive duas pessoas – uma delas com mandado de prisão em aberto -, foram conduzidas à delegacia para prestar depoimento.

De acordo com testemunhas, o criminoso chegou à loja/oficina em uma moto e adentrou se passando por cliente. Perguntou à vítima se havia radiador do veículo modelo HB20. Romário Rodrigues falou que não tinha esse radiador, mas que ele iria atrás para ver se conseguiria. Assim, a vítima saiu da loja e seguia para o seu veículo quando elemento realizou os disparos. Romário morreu no local.

