Suspeito de roubo leva ‘terçadada’ na cabeça ao ser detido por populares em Santarém

Homem precisou ser amarrado, pois estava muito alterado — Foto: Reprodução/Redes sociais

Caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (30). Homem foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Um homem suspeito de praticar furtos foi detido e agredido por populares nesta sexta-feira (30) no bairro Uruará, em Santarém, oeste do Pará. Durante as agressões o jovem acabou sendo atingido com um golpe de terçado (facão).

O jovem foi atingido na cabeça e detido por populares. Segundo moradores, o homem estava bastante alterado, mesmo ferido. A suspeita é de que estivesse sob efeitos de entorpecentes.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi até o local onde o jovem recebeu os primeiros atendimentos e foi levado para o Hospital Dr. Alberto Tolentino Sotelo.

Por Dominique Cavaleiro, G1 Santarém — PA

