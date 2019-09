Perseguição termina com viatura esmagada e suspeito morto em Parauapebas

Um dos suspeitos, que pilotava uma motocicleta roubada, conseguiu fugir – (Foto:Reprodução)

Um suspeito foi morto e uma viatura do 23º Batalhão de Polícia Militar (BPM) ficou bastante danificada depois de uma perseguição terminar com um acidente de trânsito nas primeiras horas da manhã quinta-feira (26), em Parauapebas, sudeste paraense.

Segundo o relato dos policiais, era por volta de 5h30 quando a guarnição da viatura 2311 estava em rondas na área da avenida VS-10 quando foram acionados por populares de que havia uma dupla de assaltantes em uma motocicleta Honda Biz, de cor branca, placa OTQ-9277, praticando roubo nas imediações do bairro Bom Jesus II. Os PMs foram ao local indicado, onde avistaram os suspeitos, que ao serem abordados, fugiram em alta velocidade no veículo. Uma intensa perseguição começou.

Os policiais alegam que, durante o acompanhamento, os suspeitos começaram a disparar contra a viatura, fazendo com que os policiais revidassem. Eles atingiram um dos suspeitos, que caiu da motocicleta e morreu. No meio de todo esse caos, em um certo momento, os policiais que integram Grupamento Tático Operacional (GTO) perderam o controle da viatura e se chocaram com um poste. O impacto fez com que o transformador de energia elétrica desabasse, atingindo o veículo policial. O acidente pode ter sido causado pelas más condições da via, que é de terra, sem calçamento.

O outro suspeito conseguiu fugir dos policiais ao correr para uma área de mata. A moto que os dois pilotavam tinha registro de roubo. Os policiais tiveram escoriações por causa do acidente, mas nenhum ferimento grave. O Instituto Médico Legal (IML) de Parauapebas foi acionado para remover o corpo do suspeito morto, que segue sem identificação. O caso está sendo registrado na 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil.

Por:O Liberal

