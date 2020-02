Suspeito de torturar e matar ex-companheira com facadas é preso no sudeste do Pará

Crime cometido em 2017 tinha sido arquivado após a autoria não ter sido identificada. O suspeito voltou a ser investigado após ameaçar atual namorada.

A Polícia Civil do Pará cumpriu um mandado de prisão temporário de suspeito de feminicídio nesta quinta-feira (27), em Água Azul, sudeste do estado. A prisão foi feita durante a operação Casos Arquivados.

O inquérito policial do caso, instaurado em 2017 para apurar as circunstâncias da morte de Poliana dos Santos, foi arquivado na época por não ter sido identificada a autoria. A vítima foi morta com 11 golpes de faca e indícios de tortura.

O caso foi reaberto após o investigado começar a ameaçar a atual companheira e relatar em um áudio o fato ocorrido em Água Azul em 2017. “Tu não é capaz de ver o que eu já fiz com uma pessoa, a pessoa morrendo, chorando (…) implorando e eu arrancando os pedaços dela (…) e eu matando, os pedaços assim cortando, matando de pouquinho”, disse o suspeito em um áudio enviado para a atual companheira em uma rede social.

Ao ter conhecimento do conteúdo, as investigações do crime foram retomadas pela Polícia Civil e a Justiça decretou a prisão preventiva do suspeito. Segundo a Polícia, o investigado possuía um filho de três anos de idade com a vítima. O caso segue sendo investigado.

Por:G1

