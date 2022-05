Suspeitos de integrar quadrilha especializada no roubo de aeronaves são presos em Jacareacanga

Suspeitos foram presos e transferidos para Itaituba, onde devem ficar aguardando uma decisão da Justiça (Foto:Reprodução/ Redes sociais)

Quatro homens teriam chegado à região se apresentando como técnicos de uma empresa especializada na locação de máquinas pesadas e tentado, sem sucesso, alugar aviões nas duas cidades

A Polícia Militar prendeu, na última terça-feira (3), em Jacareacanga, sudoeste do Pará, seis pessoas suspeitas de integrar uma quadrilha especializada em roubo de aeronaves.

De acordo com informações da polícia, quatro homens teriam chegado à região se apresentando como técnicos de uma empresa especializada na locação de máquinas pesadas e tentado, sem sucesso, alugar aviões nas duas cidades. Um casal foi preso suspeito de dar apoio ao bando. (Com informações do Confirma Notícias).

O bando foi preso após troca de informações entre as polícias de Itaituba e Jacareacanga. Após uma das empresas procuradas pelo grupo desconfiar da história, a polícia foi informada e iniciou o monitoramento dos suspeitos. Os quatro homens que se apresentavam como técnicos foram presos quando tentavam conseguir uma outra aeronave para seguir em direção a uma área de garimpo.

Ainda de acordo com a polícia, o grupo saiu de Altamira, e dois deles são naturais de Redenção, onde foi identificado um mandado de prisão expedido contra um dos suspeitos. Eles estavam com camisas da empresa e, durante a prisão, um deles foi flagrado com uma pistola ponto 40 e seis munições intactas. Eles foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Altamira e transferidos para Itaituba, onde devem ficar aguardando uma decisão da Justiça.

No mesmo dia, em Itaituba, um casal foi preso suspeito de dar apoio ao bando. A polícia desconfia que a quadrilha tenha participação na tentativa de furto de um monomotor de um aeroclube particular, no mesmo município, no último dia 17 de abril. Na ocasião, os criminosos conseguiram levantar voo, mas por algum motivo o avião caiu e foi abandonado. O vigia do aeroclube chegou a ser dopado e foi encontrado desorientado e preso em uma sala. As investigações continuam.

