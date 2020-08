Técnicos ambientais da região Tapajós participam de capacitação do CAR em Novo Progresso

Sema realiza treinamento sobre o CAR para técnicos de Rurópolis, Placas, Aveiro e Novo Progresso no período de 24 a 28 de Agosto de 2020.

Técnicos das secretarias municipais de Meio Ambiente de 4 municípios da região do Tapajós participam da Capacitação em análise e validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR), que será realizado pela Secretaria de Meio Ambiente e sustentabilidade do Pará (Semas) e Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Novo Progresso (Semma-NP).

A capacitação será no auditório da Câmara Municipal de Novo Progresso com início no dia 24 (segunda-feira) até 28 de agosto, sexta-feira.

O treinamento para os municípios de Rurópolis, Placas, Aveiro e Novo Progresso tem como objetivo, capacitar os técnico em gestão agropecuária das Semas, para preparar os agentes, afim de analisar e validar as informações do CAR, com base no georreferenciamento, sistemas de soft, legislação, entre outros. ”

Os técnicos Ana Carolina Hackbarth, Everton Luiz Breus, Hargell Rodrigues Bernardes e Fabricio Lourenço de Andrade de Novo Progresso participarão da capacitação”.

De acordo com a Semas, a maior dificuldade encontrada é na qualidade das informações, pois é preciso verificar as informações enviadas e isso depende muito do prestador de serviço daquele proprietário. E com as mudanças na legislação muitos cadastros devem ser atualizados dentro da realidade do novo código florestal brasileiro.

Por:Claudinho Leite com inf. SEMMA/NP

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...