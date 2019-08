Terceiro policial suspeito de envolvimento em morte de jovem em Parauapebas se entrega a polícia

(Foto:Reprodução)-Em Parauapebas, terceiro PM suspeito de participação na morte de jovem é preso

Foi preso em Parauapebas, no sudeste do estado, o terceiro policial militar suspeito de envolvimento no assassinato de um jovem no município. O crime aconteceu em março deste ano. Sandro Pantoja era procurado e se apresentou na delegacia. A defesa do sargento nega as acusações. Nesta quinta-feira (1º) ele participa de uma audiência de custódia.

Os militares são suspeitos de participação no assassinato de Lucas Sampaio de Oliveira que tinha 18 anos. O crime aconteceu em março. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi morta a tiros e o corpo encontrado dois dias depois numa região de mata no município.

O sargento da PM está preso em uma cela do 23º batalhão junto com os dois soldados que foram presos envolvidos no crime. Sandro Daniel Mota Pantoja se apresentou na quarta-feira (31), na delegacia civil de Parauapebas acompanhado de uma advogada. Os PM’s que presos na semana passada são os soldados Cosme Neto Souza Medeiros e Arthur Sampaio Pinheiro Martins. A defesa do sargento negou a participação do sargento no crime.

