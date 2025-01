Testes de importação de energia da Venezuela para Roraima são concluídos

(Foto: Divulgação) – Os testes de importação de energia elétrica da Venezuela, realizados por meio da Hidrelétrica de Guri, para controle energético de Roraima foram encerrados nesta sexta-feira (17), às 9h. A informação foi repassada exclusivamente à Folha.

Durante quatro dias, foi mantido o fornecimento de 10 megawatts (MW), conforme aprovação do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE). De acordo com a informação, quatro interrupções no fornecimento se energia ocorreram entre os dias 13 e 16 de janeiro. Apenas no dia 15 não haveriam sido registradas falhas.

Com o fim dos testes, esses dados serão submetidos à análise técnica do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), que definirá o resultado para o contrato comercial de importação com limite máximo de 15 MW. A autorização também depende da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

As informações como valores e prazo do contrato de importação ainda não foram divulgadas. A expectativa é de que esses detalhes sejam apresentados antes de uma eventual autorização para a operação comercial.

Situação energética do estado

A importação de energia da Venezuela já foi a principal fonte de abastecimento de Roraima por décadas. No entanto, após constantes apagões, em março de 2019, o ex-presidente Jair Bolsonaro encerrou o contrato com o país vizinho. Desde então, o estado passou a depender exclusivamente de usinas termelétricas locais, como a Jaguatirica II, com capacidade de 141 MW.

Como Roraima permanece fora do Sistema Interligado Nacional (SIN), o abastecimento elétrico do estado por meio das termelétricas é mantido por Contrato de Compra de Capacidade (CCC), financiado com recursos federais. Esse subsídio aumenta os custos para o sistema elétrico nacional.

Fonte: Folha BV e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/01/2025/16:11:29

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...