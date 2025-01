Polícia: assalto com refém é registrado na madrugada deste domingo em Santarém | PA

(Foto: Reprodução: Blog do Pião) – Proprietário de um comércio no bairro Jardim Santarém foi amarrado e amordaçado, um dos suspeitos foi preso pela PM

Um assalto com refém foi registrado no início da manhã deste domingo (19) em Santarém. O fato aconteceu em um comércio localizado na Rua Girassol, bairro Jardim Santarém.

A Tenente Júlia, da Polícia Militar, em informações prestadas ao Blog do Pião, confirmou a veracidade do assalto. Segundo ela, a polícia foi acionada por um vizinho, que visualizou uma sandália diferente e uma mesa no local e suspeitou da movimentação.

“A polícia foi acionada e imediatamente chegou ao local, encontramos a casa toda revirada, conseguimos capturar um dos elementos e ele mesmo repassou que tinha outro elemento armado com arma de fogo além do dono do comercio, a gente pediu reforço, conseguimos adentrar a casa e encontramos o senhor amarrado e amordaçado, mas outro individuo não estava mas no interior do comercio”, disse a Tenente Júlia.

Ainda de acordo com a Tenente PM, o comércio estava todo revirado, provavelmente os suspeitos procuraram uma certa quantia em dinheiro de uma possível venda de um terreno, segundo detalhou à polícia o suspeito detido. O proprietário do comercio não confirmou a venda do terreno.

É a quinta vez que o referido comércio é assaltado.

O Serviço Móvel de Urgência (Samu) também esteve no local para prestar os primeiros socorros ao senhor, vítima do assalto.

