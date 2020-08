Thiago Galhardo brilha, Internacional vence o Botafogo e segue na liderança

O Internacional mostrou força ao vencer por 2 a 0 o Botafogo, neste sábado, no Nilton Santos. Com o resultado, os gaúchos chegaram a 15 pontos e seguem na liderança do Campeonato Brasileiro. Já os alvinegros, com seis, tiveram sua sequência positiva encerrada.

O Internacional foi superior no primeiro tempo e fez dois gols, com Thiago Galhardo e Boschilia. O Botafogo chegou a marcar duas vezes, mas com o auxílio do VAR, o árbitro anulou ambos.

Na próxima rodada, o Botafogo vai receber o Coritiba, no Nilton Santos, na quarta-feira. No mesmo dia, o Internacional encara o Palmeiras, em São Paulo.

O Internacional começou melhor e quase abriu o placar aos três minutos. Após cruzamento, Gatito Fernández se antecipou a Thiago Galhardo, mas a bola ficou com D’Alessandro. O argentino chutou, mas pela linha de fundo.

Só que no minuto seguinte, o Internacional marcou no Nilton Santos. Moisés cruzou pela esquerda na cabeça de Thiago Galhardo, que mandou para a rede.

Somente depois do revés, o Botafogo começou a jogar. Tanto que aos 14 minutos, Barrandeguy cruzou, Pedro Raul não chegou e Matheus Babi se jogou, mas mandou sobre o travessão. Depois, Guilherme Santos chegou pela esquerda, mas chutou ao invés de cruzar e mandou pela linha de fundo.

Na primeira vez que chegou com qualidade ao ataque depois de muito tempo, o Internacional ampliou o placar aos 27 minutos. Após falha da zaga alvinegra, Thiago Galhardo tocou para Boschilia. O meia entrou na área e chutou na saída de Gatito Fernández.

O Botafogo seguiu em cima buscando o gol e balançou as redes nos minutos finais, com Matheus Babi. No entanto, com o auxílio do VAR, o árbitro anulou o lance por impedimento de Rhuan na origem da jogada. Com isso, o Internacional foi para o intervalo com boa vantagem no placar.

No segundo tempo, o Botafogo continuou na tentativa de diminuir o marcador e conseguiu mais uma vez colocar a bola na rede aos 15 minutos, com Bruno Nazário. Só que novamente, o VAR chamou o árbitro, que marcou falta de Matheus Babi na origem da jogada.

Os donos da casa seguiram no ataque e quase diminuíram aos 23 minutos, em cobrança de falta de Danilo Barcelos.

Na parte final, o Internacional recuou e passou a administrar o resultado. O Botafogo continuou buscado seu gol, mas passou a não criar mais nenhum chance por conta da marcação gaúcha. Assim, os visitantes saíram de campo com a vitória no Nilton Santos.

Gazeta Esportiva (foto: Ricardo Duarte/assessoria)29/08/2020 18:20

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...