TJPA lança novo painel de Gestão Judiciária

As unidades judiciárias de 1º Grau podem contar com o novo Painel de Gestão Judiciária do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA). A ferramenta digital oferece o diagnóstico de desempenho da unidade diante de processos, movimentações e produtividade de magistrados e servidores. Criado em maio do ano passado, e totalmente remodelado em 2020, o novo painel apresenta os indicadores do Índice de Eficiência Judiciária (IEJud), além de instrumentos de gestão do Poder Judiciário.

A plataforma disponibiliza às unidades judiciárias de 1º Grau, mediante login do usuário e senha de rede, uma radiografia detalhada e refinada da Vara e do Juizado Especial, inclusive da Turma Recursal. Além do novo visual e das informações mais consistentes fornecidas pela nova base de dados processuais do TJPA, estruturada pela Secretaria de Informática, o novo painel contempla as mais variadas sugestões enviadas por magistrados e servidores, via e-mail e Fale Conosco, à Coordenadoria de Estatística durante a vigência do primeiro painel. Entre as novidades, está a possibilidade de o usuário realizar a exportação os dados de gráficos e tabelas para uma planilha de Excel, a retirada dos oficiais de justiça da lotação de algumas unidades no cálculo do IPS, discriminação da produtividade de gabinete por magistrado etc.

O Painel de Gestão Judiciária consegue demonstrar a entrada de processos, o atendimento à demanda, os processos julgados, a baixa processual e a produtividade, com base em indicadores, como Índice de Atendimento à Demanda, Taxa de Congestionamento Líquida, Índice de Produtividade dos Magistrados, Índice de Produtividade de Servidores, Metas 1 e 2, além de processos paralisados há mais de 100 dias.

A interface do painel permite visualizar e analisar a gestão da unidade como um todo e especificada a partir do histórico. Além disso, a unidade pode conferir os assuntos processuais mais recorrentes por meio de uma visualidade de nuvem, na qual a frequência dos assuntos aparece em palavras de tamanhos de fonte diferenciados. Coordenador de Estatística, Fábio Djan afirmou que o painel ficará em constante evolução e, em breve, deverá expor informações sobre tempo médio dos processos e os maiores litigantes de cada unidade judiciária.

Dicas de gestão também podem ser visualizadas pelos usuários. No caso, por exemplo, da unidade não ter alcançado as metas, orientações surgem na interface com o indicativo do que merece atenção da equipe de trabalho para o alcance do objetivo. Nessa perspectiva, o painel fornece o tempo de paralização do processo, desde a última movimentação, com todo o detalhamento processual, excetuando o período de 24 de março a 31 de agosto, compreendido como o Regime Diferenciado de Trabalho.

Interligado a outros sistemas, como Mentor RH e Painel de Gestão de Atividades do Teletrabalho, o novo painel apresenta a equipe de trabalho da unidade judiciária, formada por magistrados e servidores, assim como é possível verificar, por exemplo, eventuais afastamentos. De igual forma, a plataforma demonstra a localização do processo, se está no gabinete ou na Secretaria, bem como a produtividade do gabinete e o tipo de ato realizado no processo pelo magistrado.

O Departamento de Gestão, Planejamento e Estatística disponibilizará vídeos aos usuários com o intuito de orientá-los no acesso e navegação na nova interface, além da realização de um webinário em parceria com a Escola Judicial do TJPA.

