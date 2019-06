TJPA – Pleno autoriza concurso para servidores

Foto: Ricardo Lima -Sessão plenária do TJPA reuniu desembargadores na manhã desta quarta, 05

O Tribunal de Justiça do Pará vai realizar novo concurso para servidores públicos. Em sessão realizada nesta quarta-feira, 5, o Pleno do TJPA aprovou a proposta de abertura de Concurso Público para preenchimento de cargos de servidores, que terá na presidência da Comissão a desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias. O quantitativo de vagas a serem ofertadas ainda será definido.

O último concurso público para preenchimento de vagas de analista judiciário, auxiliar judiciário e oficial de justiça avaliador foi o de nº 2/2014, cuja homologação vigeu até abril deste ano. O referido certame ofertou 200 vagas, sendo 107 para analistas, 25 para oficial de justiça e 68 para auxiliar judiciário para todo o Estado. Porém, desde a sua homologação, foram convocados um total de 1.349 aprovados, compreendendo 652 analistas, 180 oficiais de justiça e 517 auxiliares.

Resolução – À unanimidade de votos, os desembargadores do Pleno também aprovaram a minuta de resolução que dispõe sobre a alteração da redação de dispositivos da Resolução nº 9/2018, a qual estabelece normas de ascensão de magistrados ao cargo de desembargador e de movimentação de juízes na carreira da magistratura.

A minuta de resolução aprovada foi fruto de reuniões de trabalho entre a Presidência do TJPA, as Corregedorias de Justiça, o Departamento de Planejamento Gestão e Estatística, a Secretaria Judiciária, o Serviço de Cadastro de Magistrados, a Secretaria de Informática, a Divisão de Apoio Técnico-Jurídico da Presidência e a Associação de Magistrados do Estado do Pará (AMEPA), tendo como objetivo aprimorar e fortalecer os princípios já estabelecidos na Resolução TJPA nº 9, de 2018. O objetivo é melhorar a tramitação do procedimento de movimentação da magistratura paraense, especialmente com ganho pertinente à celeridade e à simplicidade.

Pesar – Ainda na sessão desta quarta-feira, 5, o Pleno lamentou o falecimento do senhor Welfare Octávio Negrão de Guimarães Júnior, irmão da desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, ocorrido no último dia 29 de maio, e acatando proposta apresentada pela desembargadora Diracy Nunes Alves, aprovou votos de pesar à família.

