Trabalhadores são presos suspeitos de matar colega degolado e esconder corpo em freezer em Mato Grosso

Suspeitos confessaram o homicídio e disseram ter pego o carro da vítima como acerto de contas, após uma dívida de trabalho.

Dois trabalhadores, de 22 e 25 anos, foram presos suspeitos de degolar o colega de trabalho e esconder o corpo dele em um freezer, na zona rural de Tangará da Serra, a 242 km de Cuiabá, nesse domingo (29). A vítima foi identificada como José Eli Procópio Correia, de 58 anos.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender um possível roubo e sequestro. Aos militares, uma testemunha informou ter visto dois homens em um veículo, que seria de funcionários terceirizados de uma fazenda, contratados para construção de um curral.

Depois de ver os suspeitos, a testemunha foi à propriedade rural e encontrou o caseiro da fazenda trancado em um dos quartos, e na cozinha diversas manchas de sangue, mas Elias não estava no local.

Prisão

Os policiais militares encontraram os suspeitos no veículo da denúncia. À PM, a dupla afirmou que pegou o carro da vítima como acerto de contas, após uma dívida de trabalho, e o mataram com um corte no pescoço, depois esconderam o corpo em um freezer.

A Polícia Civil foi até a fazenda e encontrou o corpo de José, dentro do freezer, com perfurações de arma branca. Os suspeitos e o veículo foram encaminhados à delegacia do município.

Fonte: G1 MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/01/2024/18:30:39

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...