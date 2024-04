Tragédia: Criança de 4 anos é morta em disparo acidental efetuado por menor de idade em Moju-Pará

(Foto: Reprodução)- No final da tarde desta última terça-feira, 02 de abril, na Vila Piriá, zona rural de Moju, aconteceu uma tragédia que chocou moradores e autoridades locais. O que inicialmente foi reportado como um possível homicídio, revelou-se uma fatalidade ainda mais dolorosa: duas crianças envolvidas em um incidente trágico e fatal.

A Polícia Militar do 47º Batalhão recebeu informações sobre um incidente na zona rural de Moju. Ao chegar no local indicado, constatou-se que, ao invés de um homicídio, tratava-se de um incidente envolvendo duas crianças. Nicolas Kaique dos Santos Pontes, de apenas 4 anos de idade, foi alvejado por um disparo de arma de fogo acidental, efetuado por A. N. R., de 12 anos de idade.

Segundo informações de familiares das crianças, o incidente ocorreu após uma discussão banal entre os pequenos. O relato indica que A. N. R. se sentiu incomodado com o comportamento de Nicolas, que batia na parede com os pés, ignorando os pedidos para parar a atividade. Em um momento de raiva, A. N. R. Pegou a espingarda calibre 20 pertencente ao padrasto de Nicolas, Manoel, que também é avô do agressor.

O único disparo efetuado na região do rosto foi o suficiente para tirar a vida de Nicolas, causando uma comoção profunda na comunidade da região do Jupuuba. O caso também trouxe à tona preocupações sobre o fácil acesso a armas de fogo em lares, especialmente quando há crianças envolvidas.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil de Moju.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/04/2024/09:24:57

