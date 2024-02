Vencedora do Miss Acre tem título retirado por ser mãe: ‘Vendi até sopa para pagar a taxa’; Vídeo

Nesta sexta-feira, Carla Cristina agradeceu a todas as mensagens de apoio que recebeu pelo ocorrido.

Eleita como Miss Acre Mundo 2023, Carla Cristina fez um desabafo às lágrimas em seu perfil nas redes sociais após perder seu título pelo fato de ser mãe. A jovem foi desclassificada do Concurso Nacional de Beleza (CNB) e não poderá concorrer à coroa de Miss Mundo Brasil.

“Quem me conhece sabe, quem vive comigo sabe o que quanto trabalhei, fiz rifas, vendi até sopa para pagar minha taxa, que era um valor bem alto de 5 mil reais e eles não trabalham com reembolso”, divide. “Eu não vou desistir dos concursos, eu pretendo participar novamente, mas não desse né? Continuem por aqui. Eu não sou mais a Miss Acre”, acrescenta emocionada.

A jovem é mãe de Jade, de 1 ano e 8 meses, e disse nunca ter escondido a maternidade dos produtores do concurso. Ela ainda afirmou que a pediram para que não divulgasse o motivo real de sua desclassificação.

Nesta sexta-feira, Carla fez outros vídeos nos stories para agradecer ao apoio de seus seguidores: “Muito obrigada por todas as mensagens, por todo apoio, eu nunca imaginei que teria tanta repercussão. E todas as mensagens vão me ajudar a enfrentar tudo isso”, disse ela.

Veja vídeo:

Vencedora do Miss Acre tem título retirado por ser mãe: 'Vendi até sopa para pagar a taxa'.

Leia mais: https://t.co/NlunZcUabr pic.twitter.com/CJXHdKYslm — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) February 10, 2024

Fonte: O Globo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/02/2024/10:58:20

