Três presos e um morto em operação da polícia militar em Novo Progresso;Fotos

Um homem morreu após entrar em luta corporal com Policial Militar e levar tiro na perna, no bairro Juscelândia em Novo Progresso. (Foto: Reprodução Facebook tv progresso)

Três pessoas foram presas e um morto em operação da Polícia Militar no bairro Juscelandia contra suspeito de furtar armas e integrarem a rede de tráfico que atua na cidade.

Uma mulher, um homem e um adolescente, de 17 anos, foram apreendidos, outro foi morto, após investida da Polícia Militar ao atender denúncia de suposto ladrão que estava pulando murro de residência para cometer assalto em Novo Progresso.

A guarnição da polícia Militar no comando do Sargento Maduro, seguiu em diligência e prendeu o menor que acabou confessando que cometia delitos (já tinha passagem pela polícia) e furtava armas das residências.

O menor conhecido como vulgo Mangolom, confessou para ha polícia que ao menos cinco pistolas havia furtado, incluindo uma da Força Nacional, que as armas furtadas era a pedido de um receptador morador do bairro Juscelandia, Ainda conforme a PM ao chegar na residência do acusado Antônio Glenilson Marinho de Castro, vulgo Tontom, entrou em luta corporal com um policial e tomou a arma, quando foi obrigado a revidar com tiro na perna para evitar que Tontom atirasse no PM.

Tontom foi socorrido pelo SAMU chegou ser internado no hospital municipal -perdeu muito sangue- não resistiu ao ferimento vindo a óbito.

A operação aconteceu na tarde desta quinta-feira, 1 de setembro de 2022, o objetivo era prender o ladrão de armas e acabou na prisão de duas pessoas e morte de um traficante, disse a polícia.

Ainda conforme informação da PM, um usuário chegou para comprar droga no local, sendo detido. A companheira de Tontom de nome Suelem e o menor foram presos e encaminhados para delegacia de polícia Civil para providências.

Após buscas na residência foi encontrado um revólver calibre 38, munições e drogas. O material foi apreendido e recolhido pelos agentes.

