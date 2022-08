Homem é encontrado morto a facadas em frente há um bar no bairro Bela Vista em Novo Progresso

Jornal Folha do Progresso em 09/00/2022/19:12:46 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Pelas informações iniciais ele estava em uma rua no bairro Bela Vista por voltas das 18h20min desta terça (9) pedindo ajuda , sangrando com ferimentos. Ele pediu ajuda para uma moradora (em um bar), ela chamou o SAMU, quando os socorrista chegaram encontraram o homem ao chão sem vida.

Um homem , ainda não identificado, foi morto na tarde desta terça-feira,9 de agosto de 2022 com golpes de faca no bairro bela Vista em Novo Progresso.

