Trio é preso por uso ilegal de agrotóxicos em S. Geraldo do Araguaia

No último dia 17, o Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), por meio do Promotor de Justiça de São Geraldo do Araguaia, Erick Fernandes, e da Promotora de Justiça Agrária, Alexssandra Mardegan, realizou fiscalização em conjunto com as Polícias Militar e Civil na Fazenda Agropecuária Andorinhas, na Área de Proteção Ambiental Serra das Andorinhas.

Foram encontrados no local diversos agrotóxicos sem documentação e vasilhames descartados a céu aberto. Três pessoas foram presas pelo uso ilegal de agrotóxicos e soltas em audiência de custódia na sexta-feira, 19.

Em julho de 2023, o Ministério Público recebeu relatos de moradores da região, principalmente da comunidade tradicional de Santa Cruz, os quais estariam com suas plantações sendo impactadas pelo uso de agrotóxicos, lançados em sobrevoos de avião por responsáveis de grandes fazendas próximas. Dentre elas está a Fazenda Agropecuária Andorinhas, com cerca de 9.200 hectares de área e pertence a um proprietário alemão. Os relatos culminaram na operação. Agora o material apreendido, que inclui plantas, será analisado em laboratório.

As investigações por parte do MPPA sobre a conduta da empresa continuam. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Geraldo do Araguaia será notificada para que tome providências com relação aos agrotóxicos na área.

O Ministério Público, por meio da Promotoria Agrária e promotores de municípios da região já vem atuando no uso indiscriminado de agrotóxicos há algum tempo. A questão dos produtos químicos na agropecuária foi tema do Fórum Regional de Combate aos Impactos Causados pelo uso de Agrotóxicos da Região Sul e Sudeste do Estado do Pará, realizado em novembro de 2023, em Marabá, com vários órgãos e instituições estaduais com o objetivo promover o debate acerca do tema.

