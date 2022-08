Trio é preso suspeito de estupro e posse ilegal de arma em Altamira

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Rosivaldo é suspeito de estupro e foi detido centro de Altamira. Breno tem mandado de prisão por estupro e também é investigado por roubo no Terminal Rodoviário da cidade. Wesley Ramalho, 32 anos, é suspeito de posse ilegal de arma de fogo e foi localizado no Romal dos Cocos, na área rural da cidade.

“Pelo menos cerca de duas ou três vítimas têm relatado nos altos que esses cidadãos teriam cometido o crime. Ainda estamos apurando ainda as circunstâncias do crime para tentar elucidar toda dinâmica. Eles serão encaminhados a Justiça após a autuação e aguardarão a manutenção da prisão preventiva”, explica o delegado Ricardo Vieira.

Rosivaldo Ferreira, Breno Soares Peixo e Wesley Ramalho Castro foram presos na amanhã desta quinta-feira (11), suspeitos de estupro e posse ilegal de arma de fogo em Altamira, no sudoeste paraense. Os mandados de prisão foram realizados por equipes da Polícia Civil (PC) durante a operação “Kratos”. (As informações são do portal Confirma Notícia).

