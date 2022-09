Ucrânia se empolga com conquistas e visa libertar todo o território ocupado pela Rússia

(foto:Reprodução) – Exército ucraniano retomou controle de Kharkiv, segunda maior cidade do país, e marcou pior derrota da Rússia desde começo da guerra

Ucrânia já retomou controle de oito mil quilômetros quadrados de Kharkiv, segundo Zelenksy

Diante das últimas conquistas, principalmente a retomada do controle de boa parte de Kharkiv – ao todo foram oito mil quilômetros quadrados, segundo o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky -, a Ucrânia está confiante com sua contraofensiva e já tem um novo objetivo: libertar todo o território ocupado pelas forças invasoras russas após expulsá-las em uma rápida contraofensiva no nordeste do país. “O objetivo é libertar a região de Kharkiv e além – todos os territórios ocupados pela Federação Russa”, disse Malyar na estrada para Balakliia, que fica 74 km a sudeste de Kharkiv. “Medidas de estabilização foram concluídas em cerca de metade desse território”, disse Zelensky, na terça-feira, 13, se referindo as conquistas em Kharkiv. “E em uma área liberada que tem aproximadamente o mesmo tamanho, as medidas de estabilização ainda estão em andamento”, acrescentou. Kiev conta com a ajuda do Ocidente, e os Estados Unidos já prometeram mais ajuda militar e apoio da missão, informou a Casa Branca.

Bandeiras ucranianas foram hasteadas e uma grande multidão se reuniu para receber pacotes de ajuda humanitária. Um shopping center foi destruído, mas muitos prédios permaneceram intactos, com lojas fechadas e lacradas. Desde que Moscou abandonou seu principal bastião no nordeste do país, no sábado, marcando sua pior derrota desde os primeiros dias da guerra, as tropas ucranianas recapturaram dezenas de cidades em uma impressionante mudança no ímpeto do campo de batalha. As forças russas ainda controlam cerca de um quinto do território da Ucrânia, no sul e no leste, mas Kiev está agora na ofensiva em ambas as áreas.

