Homem com mandado de prisão por estelionato é preso pela PRF em Santarém

O detido foi encaminhado a 16ª Seccional de Polícia Civil com sua integridade física e psicológica preservadas. (Com informações da PRF).

Segundo a PRF, ao ser realizada a entrevista e conferência dos documentos dos passageiros, foi detectado que o homem identificado como Danilo Tafarel Cunha Batista, 34 anos, possuía um mandado de prisão definitiva por estelionato expedido pela Vara de Execução Penal de Santarém – Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

(Foto:Reprodução) – A Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante fiscalização de rotina, abordou um veículo que transitava no sentido Belterra x Santarém, no km 995 da BR-163, no município de Santarém.

