Homem é assassinado a tiros dentro de ambulância em Paragominas | PA

Foto: Reprodução | A Delegacia de Homicídios de Paragominas, subordinada à Superintendência Regional do Capim, investiga as circunstâncias de um ataque criminoso.

A Delegacia de Homicídios de Paragominas, subordinada à Superintendência Regional do Capim, investiga as circunstâncias de um ataque criminoso que acabou matando um paciente quando este era transportado da zona rural de Paragominas para o Hospital Regional.

Consta no alentado relatório que agora faz parte do inquérito policial que um paciente identificado como Walisson Oliveira Garuzzi foi executado a tiros dentro de uma ambulância na estrada do Caip, zona rural de Paragominas no perímetro conhecido como ponte do Deusdete, tudo isso em plena luz do dia.

Foi informado que na localidade vila Nova Jerusalém havia uma pessoa ferida e de imediato uma equipe da Polícia Militar através do 19º Batalhão se deslocou em direção à vila.

Ao chegar lá, foram informados de que a ambulância já havia seguido rumo à Paragominas. No entanto, minutos depois, a ambulância retornou ao posto de saúde, ocasião em que foi relatado por um profissional que dois criminosos encapuzados haviam parado o veículo na estrada da Caio para matar a vítima.

O pai de Walisson Oliveira Garuzzi estava na ambulância e relatou aos policiais da delegacia de Homicídios que os suspeitos retiraram o motorista e o pai da ambulância e efetuaram dois disparos de arma de fogo, de calibre 12 apenas em direção a vítima que estava em uma maca e em seguida fugiram rumo a Paragominas.

Concretizado o crime restou acionar as perícias de praxe e a equipe da delegacia de Homicídios juntamente com a Polícia Científica do Para que se deslocaram até o local para realizar as diligências de local de crime, sendo averiguado disparo de arma de fogo letal na região do tórax da vítima.

Foi levantado também que Walisson Oliveira Garuzzi possuía uma série de desavenças na localidade, já tendo efetuado disparos de arma de fogo contra diversas pessoas, além de cometer violências outras contra pessoas em estado de vulnerabilidade, além de possuir mandado de prisão em aberto por homicídio.

Tudo está sendo investigado e novas diligências foram agendadas para a devida a apuração do fato e posterior encaminhamento do inquérito policial ao Poder Judiciário.

Fonte: Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/2024/13:12:25

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...