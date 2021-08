Concursos Ibama e ICMBio: Mourão confirma editais com 740 vagas

Mourão volta a confirmar concursos Ibama e ICMBio – (Foto: Divulgação)

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, voltou a confirmar a abertura dos novos concursos Ibama e ICMBio. O anúncio foi feito nesta semana, durante a 6ª reunião do Conselho Nacional da Amazônia Legal.

Segundo o vice-presidente, serão abertas, durante o governo do presidente Jair Bolsonaro, 740 vagas para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

“Agora mesmo, está sendo aberto um concurso para o Ibama e o ICMBio, que vai contratar mais 740 profissionais. Então isso já é uma medida clara do governo do presidente Bolsonaro no sentido de aumentar a força de trabalho e a capacidade operacional das agências”, disse Mourão.

Apesar do anúncio, nenhum dos órgãos confirmou a abertura dos concursos. Em junho deste ano, ao deixar o Ministério do Meio Ambiente, Ricardo Salles anunciou os concursos, mas com um quantitativo de mil vagas.

No entanto, no mesmo mês, em resposta à Folha Dirigida, o Ibama disse que ainda aguardava uma posição do Ministério da Economia sobre autorização do concurso.

Conforme o Instituto, não foi repassada qualquer informação sobre aval para a seleção, seja para efetivos ou temporários. O ICMBio não quis se posicionar.

“Teremos que aguardar a possível publicação no Diário Oficial da União”, disse o Ibama.

Concurso Ibama aguarda aval para 2.311 vagas

Os órgãos federais enviaram seus pedidos de concursos ao Ministério da Economia até o dia 31 de maio deste ano. Cabe à pasta conceder ou não aval para as seleções.

No caso do Ibama, foram solicitadas 2.311 vagas efetivas. O número foi confirmado pelo próprio Instituto com exclusividade à Folha Dirigida.

Do total de oportunidades, 1.005 são para técnico administrativo (nível médio), 970 para analista ambiental (nível superior) e 336 para analista administrativo (nível superior).

Veja os detalhes dos cargos do pedido do novo concurso Ibama:

Cargo Requisito Remuneração inicial*

Técnico administrativo – 1.005 vagas Nível médio R$4.063,34

Analista ambiental – 970 vagas Nível superior R$8.547,64

Analista administrativo – 336 vagas Nível superior R$8.547,64

A oferta que o ex-ministro do Meio Ambiente e o vice-presidente mencionaram, no entanto, é menor do que foi pleiteado pelo Ibama.

Vale destacar ainda que, no caso dos concursos federais, o primeiro passo é a publicação da autorização no Diário Oficial da União.

Em 2021, o Instituto chegou a receber uma autorização para milhares de vagas temporárias, que já foram preenchidas segundo a Assessoria do Ibama.

Folha Cursos

Mourão promete concursos desde 2020

Esta não é a primeira vez que o vice-presidente promete contratações para a área Ambiental. Desde 2020, Mourão sinaliza a possibilidade de novos concursos.

Conforme informado por ele, editais para o Ibama, ICMBio e Fundação Nacional do Índio (Funai) estão no radar do governo.

Os ministérios responsáveis por cada um desses órgãos estudam a viabilidade para a reposição dos quadros. No entanto, em todos os casos á preciso do aval do ministro da Economia, Paulo Guedes.

O último pedido de concurso para o ICMBio foi protocolado em 2018, visando ao preenchimento de 1.179 vagas. Desse total, 524 foram para cargos de nível médio e 655 para o nível superior.

CARGO



ESCOLARIDADE



REMUNERAÇÃO



VAGAS

Técnico administrativo



Nível médio



R$4.063,34



457

Técnico ambiental



Nível médio



R$4.408,94



67

Analista administrativo



Nível superior



R$9.389,84



94

Analista ambiental



Nível superior



R$9.389,84



561

Por:folhadirigida.com

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...