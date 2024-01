Ufopa lança editais dos processos seletivos especiais para indígenas e quilombolas

Gratuitas, as inscrições estarão abertas no período de 10 a 24 de janeiro pela Internet. (Foto>Reprodução)

Processo Seletivo – A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) lançou nesta quarta-feira, 3 de janeiro de 2024, os editais dos processos seletivos especiais para candidatos indígenas (PSEI) e quilombolas (PSEQ). Gratuitas, as inscrições serão realizadas de 10 a 24 de janeiro de 2024, exclusivamente pela Internet. O candidato deverá preencher o formulário eletrônico de solicitação de inscrição, seguindo as instruções ali contidas.

Leia também>Quase 3 mil vagas serão ofertadas nos cursos de capacitação da UNAMA

A seleção, aprovação e classificação, bem como a realização da matrícula, serão para cursos de licenciaturas e bacharelados interdisciplinares e profissionais. As vagas são para os cursos ofertados em Santarém e nos campi regionais de Alenquer, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Óbidos e Oriximiná. Confira a relação dos cursos de graduação ofertados pela Ufopa:

Destinados à seleção diferenciada de candidatos indígenas e quilombolas, os processos seletivos especiais são realizados pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proen), em colaboração com a Comissão Permanente de Processos Seletivos (CPPS) e a Comissão de Avaliação dos Processos Seletivos Especiais Indígena e Quilombola (Capse).

PSEI – O Processo Seletivo Especial Indígena (PSEI) de 2024 ofertará 97 vagas para os cursos de graduação da Ufopa, sendo 77 vagas para os cursos ofertados em Santarém e 20 vagas distribuídas entre os campi regionais. A seleção será composta por duas etapas, de caráter classificatório e eliminatório: 1. prova de redação em língua portuguesa; e 2. entrevista. As provas serão realizadas presencialmente nas cidades de Santarém, Alenquer, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná e Jacareacanga.

Acesse o link de inscrição aqui: https://psei2024.ufopa.edu.br/

Confira o edital do PSEI/2024 aqui:

Acompanhe as etapas da seleção aqui:

PSEQ – O Processo Seletivo Especial Quilombola (PSEQ) de 2014 também ofertará 97 vagas para os cursos de graduação da Ufopa, sendo 77 vagas para os cursos ofertados em Santarém e 20 vagas para os campi regionais. A seleção ocorrerá dia 25 de fevereiro, por meio de prova objetiva e discursiva.

Acesse o link de inscrição aqui: https://pseq2024.ufopa.edu.br/

Confira o edital do PSEQ/2024 aqui:

Acompanhe as etapas da seleção aqui:

Serviço: Lançamento dos editais dos Processos Seletivos Especiais Indígena e Quilombola

Período de inscrição: 10 a 24 de janeiro de 2024

Fonte: Comunicação/Ufopa e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/01/2024/08:04:26

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...