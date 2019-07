UFPA divulga programação de competição de empreendedorismo universitário

Desafio Inove+ vai premiar a melhor ideia inovadora. Universitários de diversas insituições de ensino do Pará participam. — Foto: Divulgação/ Universitec

Investidores estarão avaliando os produtos finais que cada equipe construir ao longo das semanas de competição. As inscrições no evento podem ser feitas até 21 de agosto.

A Universidade Federal do Pará (UFPA) anunciou nesta terça-feira (16) a programação do Desafio Inove+ 2019. A programação inicia no dia 24 de agosto e segue até 21 de setembro. Durante quatro semanas, os participantes terão participarão de atividades voltadas para negócios com especialistas de diversas áreas. As inscrições podem ser feitas até 21 de agosto.

Segundo a organização do evento, todos os alunos de instituições de ensino superior do estado podem participar. As inscrições podem ser feitas pelo site do Desafio Inove+. Os alunos devem escolher uma entre três categorias para participar: formulador, colaborador ou observador.

Para este ano, o evento traz novidades em relação à edição anterior. A principal delas é a criação da categoria Negócios Sustentáveis, que contempla empreendimentos que possuem como objetivo a geração de benefícios socioambientais. Além disso, o evento ampliou o número de projetos que serão premiados, bem como a quantidade de mentores e de avaliadores.

Desafio Inove+

Organizado pela Agência de Inovação Tecnológica da UFPA, o evento é uma oportunidade para os alunos colocarem em prática o conhecimento adquirido no meio acadêmico para o desenvolvimento de novos produtos. Considerado o maior evento de empreendedorismo do Pará, o Desafio Inove+ incentiva os alunos a ultrapassarem os muros das universidades e desenvolvam ações direcionadas ao mercado.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...