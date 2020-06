Um Policial Militar é morto e outro baleado em Redenção

Policiais teriam sido acionados para uma ocorrência, mas foram surpreendidos por uma emboscada no local (Foto:Via WhatsApp)

Dois policiais militares sofreram um atentado a tiros na madrugada desta quinta-feira (18) no Setor JK, em Redenção, sudeste paraense. De acordo com informações repassadas pelo 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM), os PMs foram surpreendidos por quatro criminosos – dois chegaram pela frente deles e dois por trás. Um dos PMs ficou ferido mas o soldado Josiel Rodrigues Pires não resistiu ao ferimentos morreu no confronto, assim como um dos criminosos que participaram do ataque.

Segundo o repassado pelo BPM, os PMs estavam de folga e foram abordar um homem suspeito de cometer um furto. Ao realizarem a ação, os militares foram surpreendidos por um grupo armado.

O soldado Josiel morreu ainda no local, enquanto o outro PM, Olânio Lopes Franco, foi atingido nas costas, mas foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e encaminhado para o Hospital Regional do município. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Na casa onde ocorreu o ataque, os PMs que foram auxiliar seus colegas após tomarem conhecimento do ataque encontraram os corpos do soldado Josiel e do criminoso morto em confronto, identificado como Erandy José Gomes Lima. Segundo a Polícia Civil de Redenção, o homem que morreu era natural do Estado de Pernambuco, onde atuaria como pistoleiro.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, com a chegada dos reforços da PM ao local do crime, um jovem, que seria filho de Erandy, foi preso em flagrante por participar da ação que matou o PM e feriu o outro. No local, foi encontrada uma arma de fogo do tipo caseira, possivelmente, usada no ataque aos PMs.

Além do rapaz preso em flagrante, dois outros suspeitos de participação no crime foram identificados e são procurados na região. A assessoria de comunicação da Polícia Militar confirmou a ocorrência, lamentando o óbito de um dos PMs e o baleamento do outro. “A PM continua as buscas na área para identificar e prender os outros suspeitos de terem participado do crime”, disse o comunicado.

Por:Tainá Cavalcante

