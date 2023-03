Uma onda de roubos a casas e comércios vem assustando moradores de Novo Progresso;suspeito é preso e foge da viatura da PM em Novo Progresso

Moradores relatam que o número de assaltos subiu significativamente deste o início de 2023.

Novas ocorrências já foram registradas nesta semana.

Criminoso suspeito de realizar furtos é preso e foge da viatura da PM em Novo Progresso –

Vídeos e fotos enviados à reportagem do Jornal Folha do Progresso mostram em diversas ocasiões a ação de criminosos entrando em casas e comércios realizando roubo, chegando até mesmo, em alguns casos, a fazer moradores de refém.

Um desses casos aconteceu durante a madrugada do último dia 9 de março. O criminoso aproveitou o silêncio da noite para quebra o vidro de uma revenda de veículos, na avenida Dr Isaias Antunes, para entrar e realizar o furto. Na mesma noite loja de roupas e sacolas femininas também foi furtada e os pertences levados.

Pelas imagens da câmara de segurança da empresa e redondeza foi possível identificar os criminosos, já que eles estavam um veículo e sem máscara no rosto.

Assista video postado nas redes

“Roubos a cada dois dias. Está muito descarado. O pessoal não sabe o que fazer mais. A polícia não passa no bairro. Temos um grupo desde novembro e as ocorrências de furto ou roubo chega toda semana”, diz por áudio a jovem responsável por enviar o vídeo à reportagem. Ela não quis se identificar. Os moradores do bairro divulgam nas redes as ocorrências denunciadas.

Homem consegue fugir de viatura policial após ser preso por suspeita de furtos em Novo Progresso –

Ação ocorreu na quinta-feira (09); polícia Militar conseguiu recuperar objetos roubados; segundo informações, o homem conseguiu quebrar a grade da viatura e fugir.

Na manhã de quinta-feira (09), a Polícia Militar (PM) recebeu denúncias de diversos furtos em Novo Progresso, no estado do Pará. Após investigação e análise das câmeras de segurança da região, a polícia conseguiu localizar o suspeito dos crimes.

Com eles foram encontrados uma bolsa com roupas, um copo Stanley, um carro Volkswagen Gol de cor prata, dois blocos com talão de cheque, três aparelhos celulares, uma serra e R$ 107 reais em espécie. Segundo as informações fornecidas pelo suspeito, um cofre que havia sido furtado também foi encontrado, porém, já estava aberto. Além disso, foi descoberto que um motor furtado teria sido vendido para um indivíduo identificado como Assis.

Ao ser interrogado, Assis admitiu ter recebido uma oferta para comprar o motor, mas negou ter adquirido o objeto. Ele informou que o suspeito teria deixado o motor em uma casa abandonada no mesmo bairro, onde foi encontrado e devolvido ao proprietário.

Um suspeito dos furtos foi preso, mas no trajeto para a delegacia em Novo Progresso, conseguiu danificar a grade da viatura policial e fugir. As buscas pelo suspeito foram realizadas, mas sem sucesso.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/03/2023/08:51:36

