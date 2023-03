Barroso deixa UTI, mas segue internado em hospital de Brasília

O ministro Luís Roberto Barroso, do STF — Foto: Nelson Jr./SCO/STF

Ministro do STF passou por procedimento cirúrgico. Ele está internado desde final de fevereiro.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso deixou na tarde desta quinta-feira (9) a UTI onde estava internado, em um hospital particular de Brasília, após passar por procedimento cirúrgico. De acordo com o STF, a recuperação segue dentro do esperado, e o ministro continua internado, sem previsão de alta.

Segundo informações do STF, Barroso foi internado para o fechamento de uma hérnia incisional e teve dois episódios de obstrução intestinal que exigiram dois novos procedimentos. O último foi realizado nesta quarta-feira (8).

Depois, o ministro foi levado para a UTI para facilitar o acompanhamento dos médicos. Barroso foi internado no final do mês de fevereiro e, em março, participou de sessão do STF por videoconferência.

O g1 entrou em contato com a assessoria do Hospital Sírio Libanês, mas não obteve o boletim médico do ministro até a última atualização desta reportagem.

Nota do STF

O STF divulgou uma nota sobre o estado de saúde do ministro. Leia a íntegra abaixo:

“O ministro Luís Roberto Barroso foi internado no fim de fevereiro para fechamento de uma hérnia incisional, fruto de uma cirurgia anterior. Chegou a participar por vídeo da sessão do STF de 1º de março.

Infelizmente, na sequência, teve dois episódios de obstrução intestinal que exigiram dois novos procedimentos. Cuidam dele os médicos Cassio Gontijo, do Sírio Libanês de Brasília, e Fabio Ferreira, que veio especialmente de São Paulo para a terceira cirurgia.

Por:Jornal Folha do Progresso em 11/03/2023/09:05:33

