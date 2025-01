Unifesspa oferta 1.360 vagas no Sisu 2025; inscrições abrem nesta sexta-feira (17)

Foto: Reprodução | A informação foi detalhada pela instituição na segunda-feira (13), quando foram divulgados os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Para a edição do processo seletivo de 2025, a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) oferecerá 1.360 vagas em diversos cursos de graduação nos campi de Marabá, Rondon do Pará, São Félix do Xingu, Santana do Araguaia e Xinguara. As vagas no PS da universidade são ofertadas via Sistema de Seleção Unificada (Sisu). A informação foi detalhada pela instituição na segunda-feira (13), quando foram divulgados os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O desempenho no Enem é a principal via de acesso à Unifesspa. E no próximo dia 17 de janeiro, estarão abertas as inscrições para o Sisu, que utiliza as notas do Enem para classificar os estudantes nas vagas oferecidas pelas universidades. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente no site do SiSU. Na plataforma, os candidatos podem escolher até duas opções de curso e modalidade de concorrência, sendo possível alterar essas escolhas durante o período de inscrições, que se encerra em 21 de janeiro de 2025.

Políticas de ações afirmativas

A Unifesspa adota políticas de ações afirmativas destinadas a candidatos que atendem aos critérios das cotas estabelecidos pela Lei nº 12.711/2012, sendo: estudantes de escolas públicas; candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas ou quilombolas; pessoas com deficiência (PcD). Critérios de renda familiar também podem ser aplicados, dependendo da cota escolhida. Além disso, das vagas destinadas à ampla concorrência, cada curso de graduação reservará duas vagas exclusivas para PcD.

Habilitação dos classificados

A habilitação institucional dos candidatos selecionados nas chamadas do Sisu 2025 ocorrerá em datas e horários que serão divulgados no site do CRCA da Unifesspa (crca.unifesspa.edu.br). Os candidatos convocados deverão apresentar documentos como: histórico escolar do ensino médio; certificado de conclusão do ensino médio; documentos de identificação pessoal.

Aqueles que se inscreverem em modalidades de cotas (como negros, pardos, indígenas, quilombolas ou PcD) deverão apresentar documentação adicional que comprove sua condição, como autodeclaração e documentos específicos, quando necessário, para comprovação de deficiência ou autodeclaração étnica.

Cronograma previsto do Sisu 2025 na Unifesspa

Candidatos

17 a 21/01/2025 – Período de inscrições

26/01/2025 – Resultado chamada regular

27/01 a 04/02/2025 – Período de ocupação da chamada regular

26 A 31/01/2025 – Manifestação em lista de espera

MEC

11/02/2025 – Convocação da lista de espera

CRCA

11 a 17/02/2025 – Manifestação em lista de espera da Unifesspa

18 a 21/02/2025 – Segunda chamada

