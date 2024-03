Bando fortemente armado sequestra filho de fazendeiro;dois criminosos do Comando Vermelho

MOMENTOS DE HORROR – Bando fortemente armado sequestra filho de fazendeiro no MT – (Foto:Reprodução)

Dois criminosos eram do Comando Vermelho

Geovane Rodrigues Da Silva Barros, Antonio Jucimar Gonçalves Da Silva Filho, Ricardo Souza De Miranda e Robson Patrik Dos Santos Machado foram presos após invadirem uma fazenda e sequestrarem o filho do dono da propriedade rural. O caso foi registrado na noite desta quarta-feira (06), na região Agro Royal, nas imediações da cidade de Deciolândia (MT). Os criminosos ainda roubaram as armas da propriedade e ameaçaram os funcionários de morte.

Conforme informações obtidas pela reportagem do Estadão Mato Grosso, os bandidos chegaram na fazenda rendendo todos os funcionários e o dono do local. Sob ameaças de morte, os funcionários abriram a porta do quarto onde estava o filho do dono da fazenda.

A vítima foi coloca no porta-malas de um Peugeot, que também era da fazenda e foi levada até uma floresta de eucalipto enquanto os bandidos tentavam roubar outro veículo e fazer transferências bancárias.

O rapaz conseguiu se desvencilhar dos criminosos e se escondeu no mato até a chegada da Polícia Militar, que seguindo o rastreador do Peugeot, conseguiu prender os quatro bandidos em flagrante.

Com os criminosos, os policiais apreenderam uma pistola, dois revólveres e um fuzil.

Segundo as informações colhidas no local, Antônio e Ricardo são membros do Comado Vermelho de Diamantino, os outros dois bandidos são de Cuiabá e o suspeito identificado como Geovane possuí uma extensa ficha criminal.

Os criminosos foram levados à delegacia e o caso será investigado.

O filho do fazendeiro escapou sem ferimentos.

Fonte: Repórter | Estadão Mato Grosso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/03/2024/07:16:46

