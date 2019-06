UOL descobre provas de violência de Neymar contra mulher

(Foto:Reprodução)- O portal UOL revelou imagens e documentos que comprovariam a violência de Neymar contra a mulher que o acusa de estupro. Essas imagens já estariam com a polícia. Veja trecho da reportagem:

“Segundo fontes que tiveram acesso às imagens, elas mostram o jogador agindo de forma agressiva antes do momento do suposto crime”, diz o texto. “A autora da acusação afirmou à polícia que Neymar a encontrou visivelmente alterado no dia 15 de maio, em um hotel em Paris, e teria mantido relações sexuais sem seu consentimento.”

Caso seja condenado, Neymar poderá pegar pena de um a cinco anos de prisão.

Entenda o caso

*Neymar expõe conversas para se defender de acusação de estupro: ‘caí numa armadilha’

Neymar Jr. foi acusado de estupro por uma mulher que prefere não ser identificada. Ela registrou boletim de ocorrência contra o jogador na última sexta-feira, 31, em Santo Amaro, São Paulo (SP).

De acordo com a denúncia, o crime teria ocorrido no dia 15 de maio, em Paris, onde o atleta reside. Os dois teriam se conhecido pelo Instagram e combinaram de se encontrar na capital francesa. Um assessor de Neymar identificado como “Gallo” teria feito a compra das passagens e a reserva no Sofitel Paris do Arco do Triunfo. O crime teria acontecido no local.

O jogador divulgou um vídeo se defendendo das acusações.

Fonte:UOL

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...