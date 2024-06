Urgente: ‘Carimbadores’ que passavam HIV para cri4nças são soltos em Manaus após falha no monitoramento

(Foto: Reprodução)- Manaus – Uma falha gritante no sistema de monitoramento da justiça do Amazonas resultou na soltura de Rodrigo Santos e Victor Higor, o “carimbadores” acusados de abusar sexualmente de crianças e adolescentes, transmitindo-lhes o vírus HIV em banheiros de shoppings e terminais de ônibus em Manaus. Este terrível episódio vem à tona após a ex-delegada de proteção à criança e ao adolescente, Joyce Coelho, ser exonerada, deixando um vácuo no acompanhamento dos prazos processuais.

A situação se torna ainda mais alarmante diante da informação de que não houve uma transição adequada de informações entre a antiga e a nova titular Juliana Tuma da DEPCA, delegacia responsável pelos casos urgentes. “Não estou por dentro do caso”, disse com exclusividade a nova titular para a equipe de reportagem do Portal e TV CM7 Brasil.

Essa lacuna de informações é imperdoável, especialmente considerando a gravidade dos crimes praticados que geravam revolta na cidade de Manaus e ao redor do Brasil. Um aspecto ainda mais revoltante é a descoberta de que um dos acusados trabalhava em um pronto-socorro infantil, potencialmente facilitando a disseminação do vírus entre os mais vulneráveis. Este é um novo e chocante desenvolvimento em um caso que já é considerado extremamente grave.

Conforme informações, Higor havia ganhado liberdade há cerca de uma semana, já Rodrigo teve sua saída registrada no último sábado, consequentemente saindo em seguida. Agora cabe a sociedade amazonense entender que mesmo sendo colocados em liberdade, não confirma inocência, portanto quem tiver suas crianças, muito cuidado.

Prisão

Os acusados foram presos no dia 10 de maio de 2024, acusados de pedofilia, estupro de vulnerável e de terem contaminado propositalmente pessoas com o vírus HIV em Manaus. O Portal CM7 Brasil teve acesso, com exclusividade, às conversas que desencadearam as investigações contra os ‘carimbadores’.

Fonte: Portal CM7 Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/06/2024/12:49:07

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

