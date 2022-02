Mulher, 27 anos, morre após se jogar de viaduto em Cuiabá

Jornal Folha do Progresso em 22/02/2022/06:57:00 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

CVV — Centro de Valorização da Vida realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone 188, email e chat 24 horas todos os dias.

Conforme assessoria da Polícia Civil, a equipe da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionada para liberação do corpo da vítima no HMC.

Uma mulher, 27 anos, cuja identidade não foi revelada, pulou de um viaduto, no bairro Araés em Cuiabá, de uma altura de cerca de 10 metros, por volta das 9 horas da manhã desta segunda-feira (21.02). A ocorrência foi confirmada pela Polícia Civil. (A informação é do portal VG Notícias)

