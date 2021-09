Vacina contra Covid-19: Pará recebe mais 265.523 imunizantes da Pfizer

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O planejamento da Sespa inclui a distribuição das doses, assim como dos insumos para todos os municípios, e cada um deles recebe as doses de acordo com o quantitativo populacional e a atual etapa de vacinação, segundo a secretaria.

O envio é feito a partir de quarta-feira (22), por via terrestre, aérea e fluvial, com o apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informou que uma equipe de logística recebeu as vacinas no Aeroporto de Belém e já organiza o envio aos Centros Regionais de Saúde, para distribuição aos 144 municípios do estado.

Segundo o governo do estado, as doses devem ser destinadas à aplicação de 2ª dose ao público-alvo definido pelos municípios, além da 1ª dose para adolescentes de 12 a 17 anos e doses de reforço para idosos a partir de 70 anos.

