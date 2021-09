Estuprador diz que foi o “diabo”,que tentou estuprar mulher no bairro pires de Lima em Novo Progresso

Após ser preso pela Policia Militar homem confessou tentativa de estupro.(Foto:Reprodução)

Um homem, foi preso na última sexta-feira 17 de setembro de2021, acusado de tentar estuprar uma mulher em um bar na avenida Brasil no Bairro Rui Pires de Lima em Novo Progresso.

LEIA MAIS:

Conforme apurado pelo Jornal Folha do Progresso, por volta das 03h30mn da sexta-feira 17 de setembro de 2021, a vítima, estava em um bar e tentou abusar da dona do estabelecimento. Ainda conforme relatos da vítima, ele ameaçou que iria estuprá-la e depois matá-la. A mulher pediu pelo amor de Deus para sair de cima dela, houve luta corporal, o homem também falou para mulher que iria matar a criança dela. Após a luta e ameaça, a policia foi chamada e acusado saiu em fuga pela rodovia BR 163 onde foi interceptado pelas viaturas da Policia Militar, nas proximidades do posto curuá, ainda no perímetro urbano da cidade.

O meliante (Caleidi S. D. S.) natural de Humaitá – AM, que mentiu várias vezes seu nome verdadeiro, foi preso em flagrante e apresentado para Autoridade de Polícia Judiciária.

O meliante se apresentou como Arnaldo.

Possuído pelo diabo – “Ele falou em entrevista ao Progresso ao vivo, que não foi ele foi o diabo”.

Assista ao vídeo clique AQUI

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...