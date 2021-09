Operação ‘Artimanha’, da PF, investiga fraudes no INSS cometidas no Pará

Operação Artimanha, da PF, cumpre mandados no Pará — Foto: Reprodução / PF-PA

Investigações apontam desvios na concessão de 14 benefícios de Amparo Social ao Idoso.

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça (21) a operação Artimanha, que investiga crimes de estelionato previdenciário no Pará. Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Belém.

Um inquérito instaurado revela possíveis fraudes na concessão de 14 benefícios de Amparo Social ao Idoso, sendo que 13 deles teriam beneficiários de idêntico endereço residencial. Segundo a PF, há hipótese de uso de pessoas fictícias para os desvios.

As apurações também indicam que um grupo promovia fraudes contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com a criação de beneficiários fictícios de benefícios assistenciais, a partir do acesso a cartões magnéticos. Foram feitas retiradas de valores diretamente do INSS, segundo a PF.

Os mandados foram expedidos pela 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária da Justiça Federal do Pará. As investigações seguem em andamento. O estelionato previdenciário é crime previsto no artigo 171, do Código Penal Brasileiro.

