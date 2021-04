Vacinados contra a covid-19 no Brasil chegam a 26,1 milhões, 12,36% da população

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Em termos proporcionais, o Rio Grande do Sul é o Estado que mais vacinou sua população até aqui: 16,97% dos habitantes receberam ao menos a primeira dose. A porcentagem mais baixa é encontrada no Mato Grosso, onde 8,60% receberam a vacina.

Do total de vacinados, 9.594.276 receberam a segunda dose, o que representa 4,53% da população com a vacinação completa contra o novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, 114.491 pessoas receberam essa dose de reforço.

O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou neste domingo, 18, a 26.180.254, o equivalente a 12,36% da população total. Nas últimas 24 horas, 155.701 pessoas receberam a vacina, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 17 Estados e Distrito Federal.

