Homem passa dois anos fazendo cocô pelo pênis e ejaculando pelo ânus; entenda o caso

Ao ser submetido a um exame de toque retal, a equipe médica descobriu que o paciente tinha problemas na parede retal e uma infecção no trato urinário. Outros exames identificaram uma fústula, passagem anormal entre a uretra e o reto. Ele passou por uma cirurgia e, segundo os médicos, as complicações podem ter sido causadas por um cateter que recebeu quando esteve em coma.

Um homem de 33 anos passou dois anos sofrendo inúmeras complicações após ficar três semanas em coma devido uma intoxicação causada por cocaína e fenciclidina (PCP). Segundo o jornal Daily Star, ele chegou a fazer cocô pelo pênis e ejacular pelo ânus. As informações são do Metrópoles.

