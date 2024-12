Vai chover? Confira a previsão do tempo para virada do ano nos municípios paraenses

Foto: reprodução | Com esse cenário, os paraenses devem aproveitar o Réveillon, mas já se preparar para um início de ano marcado por intensas chuvas em diversas regiões do Estado.

A noite de Réveillon em Belém será marcada por tempo limpo, conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Embora a tarde do dia 31 de dezembro possa ser nublada e registrar chuvas leves, a noite será ideal para celebrar a chegada de 2025 sem preocupações com fortes precipitações.

No Estado do Pará, de modo geral, a transição de ano deverá ser acompanhada por chuvas de fraca intensidade. Quem pretende aproveitar o litoral nordeste do Estado deve ficar atento: há alta probabilidade de chuvas em Marudá (Marapanim), Curuçá, Algodoal (Maracanã) e na região norte da ilha do Marajó na noite do dia 31. Nessas áreas, a nebulosidade pode dificultar a observação das estrelas. Já em Bragança, as condições serão mais favoráveis, com chuvas restritas ao final da tarde e uma noite limpa.

Dezembro encerra como um dos meses mais chuvosos de 2024 no Pará, com um índice pluviométrico de 400 mm — 40% acima da média histórica, que é de 285 mm. A maior chuva registrada no mês ocorreu no dia 10, com 64,6 mm, enquanto o Natal também foi marcado por uma precipitação significativa de 54,5 mm.

Para janeiro de 2025, a previsão é de intensificação das chuvas em todo o Estado, devido à influência de fenômenos como a Zona de Convergência Intertropical, a Alta da Bolívia e o Vórtice Ciclônico. O índice pluviométrico deve alcançar patamares semelhantes aos de dezembro, com previsão de 400 mm.

As regiões Sul, Sudeste e Oeste do Pará, incluindo o Tapajós, Baixo Amazonas e Alto Tapajós, devem registrar chuvas intensas logo nos primeiros dias do mês. Já no litoral, as precipitações começarão de forma moderada e aumentarão ao longo de janeiro, acompanhadas por maior nebulosidade.

Com esse cenário, os paraenses devem aproveitar o Réveillon, mas já se preparar para um início de ano marcado por intensas chuvas em diversas regiões do Estado.

