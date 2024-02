Vale afirma que obteve decisões para voltar a operar duas minas no PA; suspensão de licenças segue mantida, diz Semas

Projeto de mineração Onça Puma — Foto: Divulgação / Vale

A Vale informou que decisões liminares restabeleceram licenças de operação das minas de Sossego e de Onça Puma, no sudeste do Pará.

As decisões, segundo a companhia, partiram da 1º Vara Cível de Canaã dos Carajás, no caso da Mina de Sossego; e da Vara Cível de Ourilândia do Norte, no caso de Onça Puma.

As licenças tinham sido suspensas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas), devido ao “descumprimento de condicionantes ambientais, conforme previsto em lei”.

“Sem prejuízo, a Companhia reitera seu compromisso de manter diálogo com as autoridades competentes”, a empresa afirmou em nota divulgada na segunda-feira (26).

Já Semas informou nesta terça-feira (27) que “a suspensão das licenças segue vigente e que não foi notificada oficialmente sobre a decisão liminar e que não foi notificada oficialmente sobre a decisão liminar”.

Minas do Sossego e Onça Puma, no sudeste do Pará, tiveram licenças suspensas pela Semas por ‘descumprimento de condicionantes ambientais’.

Segundo a Vale Metais Básicos, setor que atua na área da Mina do Sossego, medidas estavam sendo avaliadas para restabelecer a plena vigência da licença.

Em nota, o empreendimento não havia informado o que justificou a suspensão pela Semas. A companhia comunicou, ainda, que envia periodicamente aos órgãos ambientais os relatórios de todos os programas sociais executados na região.

Já a Semas havia dito que “aguarda o ajustamento das medidas de controle das atividades, com foco na diminuição dos danos ambientais e ajustamento das medidas de controle de adequação da atividade”.

Ainda conforme a Semas, a “suspensão deve seguir vigente até que a Semas avalie o cumprimento das condicionantes estabelecidas no licenciamento e que as medidas de controle de adequação sejam atendidas”.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/02/2024/17:44:08

