Valmir Climaco tem bens bloqueados após prestação de contas de 2020 terem sido reprovadas pelo TCMPA

Valmir Climaco, Prefeito de Itaituba. (Foto: Reprodução).

Decisão foi divulgada na quinta-feira (24) no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará.

Itaituba é um município brasileiro do estado do Pará, pertencente à Mesorregião do Sudoeste Paraense. É o décimo quarto município mais populoso do estado e um dos principais centros econômicos do oeste paraense. Possui o décimo terceiro maior produto interno bruto no estado.

A cidade é considerada de médio porte, e uma das cidades que apresentam crescimento econômico acelerado no interior do Brasil, além de ser destaque nos vestibulares regionais, estaduais e nacionais, e no ensino da música.

O Prefeito de Itaituba, Valmir Climaco de Aguiar, teve bens bloqueados inicialmente pelo período de um ano ou até que seja recolhido o valor de R$ 150.411,45, após o Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) ter reprovado a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Itaituba (PA) no ano de 2020.

A medida cautelar foi divulgada no Diário Oficial Eletrônico do TCMPA na última quinta-feira (24). Segundo a publicação, a decisão foi unânime entre os conselheiros, que votaram pelo bloqueio dos bens até o pagamento do montante de mais de R$ 150 mil, resultante de diferenças entre as interferências financeiras ativa e passiva apresentadas na prestação de contas.

A presidência do tribunal recomendou que fosse expedido ofícios aos cartórios de registro de imóveis da comarca de Belém e Itaituba, e também ao Banco Central do Brasil, comunicando a decisão e comunicando a indisponibilidade dos bens e valores de Valmir Climaco.

Cópia dos autos da sessão virtual será encaminhada para o MInistério Público Estadual para que sejam realizados os procedimentos cabíveis, e para a Câmara Municipal de Itaituba para conhecimento. (Com informações do Portal Giro).

Publicação na íntegra. (Foto: Reprodução)

Jornal Folha do Progresso em 26/11/2022

