Veja cidades que já zeraram internações e reduziram mortes por Covid-19 com tratamento precoce com ivermectina, cloroquina e azitromicina

(Foto:Reprodução) – As notícias de que cidades no Brasil zeraram suas internações por Covid-19 só aumentam. De acordo com seus prefeitos, o motivo foi o tratamento precoce com cloroquina, ivermectina e azitromicina. Veja alguns exemplos:

Búzios (RJ)

A cidade de Armação de Búzios (RJ), na região dos lagos, anunciou na semana passada que zerou o número de internações por covid-19 na cidade. Em entrevista, o prefeito Alexandre Martins (Republicanos) revelou que o segredo para reduzir drasticamente os casos moderados e graves da doença é fruto de um conjunto de ações, que incluem testagem e tratamento precoce.

“O segredo é fazer o teste rápido e tratar, além da fiscalização. Temos três tendas em que fazemos os atendimentos de pessoas com sintomas de gripe e já testamos e iniciamos o tratamento, conforme orientação do conselho de medicina, que não tem relação com cloroquina, evitando que evolua para um caso grave”, detalha o prefeito.

São Lourenço

O prefeito de São Lourenço, cidade em Minas Gerais, Doutor Lessa, junto ao deputado Bruno Engler, explicou como conseguiu zerar os casos de internações por Covid-19, desde o dia 21 de fevereiro. Conforme dito pelo executivo municipal, nenhum óbito foi registrado no município.

A “fórmula mágica” apresentada pela gestão do município foi o uso da azitromicina, ivermectina e outros medicamentos para o tratamento precoce.

Maxaranguape (RN)

O município de Maxaranguape (RN) não registrou nenhum óbito e não teve nenhum caso de UTI e urgência devido à covid desde o início da segunda onda da pandemia do vírus chinês. Em entrevista na semana passada, o prefeito da cidade afirmou que o sucesso no combate à pandemia deve-se ao tratamento precoce com ivermectina e outras iniciativas, incluindo barreiras sanitárias e fiscalização.

A prefeitura de Maxaranguape comprou cerca de 15 mil comprimidos de Ivermectina para uma população de cerca de 13 mil habitantes. O medicamento é distribuído gratuitamente na farmácia do município sob prescrição médica. A Ivermectina é um vermífugo que, juntamente com a hidroxicloroquina, tem se mostrado o mais eficaz medicamente para uso off label para a prevenção e tratamento precoce da covid.

