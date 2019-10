Venda de carro ‘fake’ faz vítima perder R$ 9 mil em Santarém; Polícia investiga o caso

Anúncios de produtos por preços baixos fazem vítimas em aplicativos de vendas em Santarém — Foto: Reprodução/JN

Anúncio na internet oferecia carro por R$ 14 mil. A Polícia segue investigando o caso para tentar chegar ao estelionatário, já que o valor foi depositado na conta de vários ”laranjas”.

Um golpe na venda de um carro através de anúncio na internet fez uma vítima em Santarém, no oeste do Pará. O caso foi registrado na 16ª Seccional de de Polícia Civil na sexta-feira (11). A vítima encontrou um anúncio de venda em um aplicativo e fez contato com o suposto proprietário do veículo que oferecia o carro por R$ 14 mil.

Segundo a Polícia, o golpista copiou o anúncio do verdadeiro proprietário do carro, que estava realmente vendendo o veículo, depois entrou em contato com o verdadeiro dono dizendo que estava interessado em fazer negócio. O golpista disse também que um mecânico ia olhar o veículo para poder realizar o depósito de pagamento.

A vítima, que não quis se identificar, disse ao G1 que o estelionatário informou que o proprietário do carro estaria com uma dívida e que o carro seria vendido para quitar o valor. Já o dono do veículo foi informado que todo pagamento seria acertado exclusivamente com ele. Ou seja, o golpista negociava com duas pessoas ao mesmo tempo.

Assim, a vítima pediu para ver o carro e realizou um depósito no valor de R$ 9 mil, como entrada, sendo que o verdadeiro dono estava vendendo o veículo por R$ 19 mil. Ainda de acordo com a Polícia, ao dono do veículo o golpista passou um comprovante de transferência falso.

Os dois se encaminharam ao cartório para realizar o contrato de compra e venda, mas chegando lá, como o dinheiro não caiu na conta, perceberam que era golpe e foram à delegacia para registrar a ocorrência.

O delegado de Polícia Civil, Nelson Silva, alerta que as pessoas não realizem depósitos na conta de terceiros. “Não deposite nada em conta de terceiros, porque eles fazem com que a vítima faça um depósito bancário na conta de outra pessoa e depois não atendem mais, somem. A vítima fica no prejuízo, porque o dono verdadeiro do carro não recebeu o valor e não entrega o veículo”, destacou.

A Polícia Civil segue investigando o caso para tentar chegar ao estelionatário, já que ele distribuiu o valor depositado em várias contas de ”laranjas”.

