PERIGO: Poste próximo ao Supermercado Castanha ameaça cair em Novo Progresso.

A população está mais do que correta ao se preocupar sobre o perigo que pode advir da queda deste poste da rede pública de energia elétrica em Novo Progresso. Como se sabe, em incontáveis vias públicas da cidade de Novo Progresso existe muitos postes atingidos por acidentes de transito e outros danificados pelo tempo, os relatos são constantes, mas a manutenção e troca destes somente quando provocado ou são derrubados. A queda de energia é constante , já foram os casos de ocorrências até de sinistros de grandes proporções, na cidade de Novo Progresso, em decorrência de curtos-circuitos. Por isso, é de bom alvitre que as autoridades locais, atentem par a essa justificada preocupação da população progressense para não acontecer o pior, melhor provocar a troca o mais rápido possível.

O poste esta localizada na Avenida Orival Prazeres com Rua Ijui, a ameaça de cair e visível. Populares enviaram fotos para Redação do Jornal Folha do Progresso, denunciando o descaso e pedindo providência.

