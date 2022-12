Acidente envolvendo caminhão de combustível deixa duas pessoas feridas na BR-163

(Foto: Redes Sociais) – Na tarde de quinta-feira (1º), uma caminhonete e um caminhão de combustível se envolveram em um acidente, na BR-163, as proximidades da entrada do município de Belterra.

Segundo informações iniciais, o motorista do caminhão de combustível estava realizando uma conversão no perímetro quando foi surpreendido pela caminhonete.

De acordo com o Enfermeiro Adilson Coelho, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), duas vítimas foram atendidas.

O motorista da caminhonete, Alan Júnior Cortesia, de 30 anos, sofreu fratura no fêmur direito. William de Oliveira Guerra, 27 anos, que também estava na caminhonete, teve fratura exposta no braço direito e trauma abdominal.

Os dois foram encaminhados para o Hospital Municipal de Santarém, Alberto Tolentino Sotelo.

O motorista do caminhão de combustível permaneceu no local do acidente. (Com informações do O Impacto).

