VÍDEO: candidato rola por baixo de portão segundos antes do fechamento total em MT

Candidato rola por baixo de portão segundos antes dos fechamento total — Foto: Victória Oliveira/g1

O desafio deste domingo é ‘dar conta’ das 90 questões de matemática, física, química e biologia, em 5 horas.

Os portões de todos os locais que realizam o segundo dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) fecharam em Mato Grosso, às 12h. O teste pode começar a ser respondido pelos candidatos às 12h30. O desafio deste domingo é ‘dar conta’ das 90 questões de matemática, física, química e biologia, em 5 horas.

Em uma universidade de Cuiabá, um dos candidatos rolou por baixo do portão no momento do fechamento, às 12h, e conseguiu, por questão de segundos, participar do segundo dia da prova.

A realidade não foi a mesma para outro candidato, que chegou segundo depois do fechamento total, e não conseguiu fazer a prova. Voluntários que estavam no local tentaram convencer os seguranças para abrir o portão, mas sem sucesso.

Em Mato Grosso, aproximadamente 63 mil pessoas se inscreveram para participar do Enem neste ano, no entanto, no primeiro dia, mais de 19 mil candidatos não compareceram aos locais de prova.

Os candidatos podem sair a partir das 14h30, mas sem caderno de questões. Só poderar sair com a prova em mãos a partir das 17h. Já o encerramento do teste é às 17h30.

VEJA AO VÍDEO:Candidato rola por baixo de portão no momento do fechamento em Cuiabá

As notas do Enem 2023 podem garantir vaga em instituição de ensino superior pública ou privada brasileiras e até em faculdades fora do país. Confira como podem ser utilizada em cada situação.

Sisu: O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é o meio pelo qual o Ministério da Educação (MEC) seleciona estudantes para vagas em cursos de ensino superior de instituições públicas. Para concorrer a uma vaga, o candidato precisa estar dentro da nota de corte do curso em questão, ou seja, precisa ter obtido uma nota igual ou maior à nota mínima definida para aquele curso.

Prouni: O Programa Universidade para Todos (Prouni) é uma iniciativa do Ministério da Educação que oferece bolsas integrais e parciais em faculdades particulares.

Fies: O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é um programa do governo federal que paga parte das mensalidades de estudantes em universidades e faculdades privadas, com a contrapartida de os beneficiários quitarem o financiamento após a formatura. O crédito pode cobrir total ou parcialmente a mensalidade do curso. Para se inscrever, é preciso ter feito o Enem.

Instituições privadas: Muitas instituições de ensino superior também oferecem desconto nas mensalidades usando a nota do Enem. Geralmente, o candidato não precisa prestar um vestibular próprio da universidade. O ideal é procurar a instituição para saber se oferecem bolsas e descontos conforme a nota no exame e quais são os requisitos.

Universidades internacionais: O Ministério da Educação possui acordo com algumas instituições em países como Portugal, Inglaterra, França, Irlanda e Canadá, que aceitam o Enem no seu processo seletivo. Em alguns casos, a instituição pode exigir que o interessado passe pelo processo seletivo local. É preciso pesquisar diretamente no site das universidades.

Fonte:Victória Oliveira e Kessillen Lopes, g1 MT Por: Jornal Folha do Progresso em 13/11/2023/10:41:40

