Eleitor perde aposta em 2º turno de eleições e deve passar apartamento para outro homem (Foto/Reprodução/Redes sociais)

Eleitor de Fortaleza (CE) apostou que o candidato André Fernandes (PL) ganharia no segundo turno contra Evandro Leitão (PT).

Um eleitor de Fortaleza, no Ceará, fez uma aposta inusitada envolvendo seu apartamento durante as eleições municipais para prefeito da capital deste ano. O homem apostou que o candidato André Fernandes (PL) ganharia no segundo turno contra Evandro Leitão (PT). Em um vídeo que circula pelas redes sociais, o apoiador bolsonarista apresenta documentos oficiais comprovando a transferência de domínio do local caso perdesse, enquanto o outro homem com quem fez a aposta exibe a papelada sobre o repasse de propriedade de um lava-jato.

Assim, o resultado oficial das eleições municipais deste domingo (27) mostrou que o candidato petista foi eleito prefeito com 50,38% dos votos, enquanto o oponente obteve 49,62%, demostrando uma disputa acirrada na capital cearense. Dessa forma, o eleitor de André Fernandes, se cumprir com a aposta, deve repassar o imóvel para o outro homem. Assista ao vídeo:

Homem aposta apartamento e perde em disputa no 2º turno das eleições Leia mais https://t.co/8cZ04NmlvH pic.twitter.com/YwO2moECUY — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) October 28, 2024

O vídeo atraiu vários comentários os internautas: “E provavelmente o candidato dele sequer sabe que ele existe”, “Isso é progressismo: tira do rico e passa para o pobre”, “O sorriso do amigo que ganhou o ‘AP’ foi o melhor”.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/10/2024/19:35:41

