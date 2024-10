Elize Matsunaga preocupa amigos do atual namorado por comportamento ‘possessivo’

Elize Matsunaga foi condenada a 19 anos e 11 meses por assassinar e esquartejar seu marido, Marcos Kitano Matsunaga, em 2012 (Fotos: Reprodução/Netflix/Portal Leo Dias)

Atualmente em liberdade condicional, Elize Matsunaga estaria em meio mais um relacionamento conturbado, causando preocupação nos amigos do atual companheiro.

Atualmente em liberdade condicional, Elize Matsunaga estaria em meio mais um relacionamento conturbado, causando preocupação nos amigos do atual companheiro que relataram seus receios ao Portal Leo Dias, que divulgou as informações nesta segunda-feira (28).De acordo com fontes próximas ao homem com quem Elize tem um relacionamento há cerca de um ano e meio, a mulher estaria apresentando um comportamento “possessivo”. Uma das pessoas ainda afirmou que Elize “não é uma pessoa fácil de lidar” e teria sido responsável por afastar o rapaz dos amigos por conta de seu temperamento.

“Ela é possessiva com amigos e relacionamentos. Quando ela é amiga de alguém, ela quer a atenção da pessoa somente para ela, e tem sido assim com ele”, disse a fonte.

Segundo os depoimentos, o relacionamento de Elize com o homem é de “idas e vindas” e marcado por brigas. A fonte afirma que o namorado de Matsunaga costuma sumir por vários dias sem ao menos deixar notícias, e só reaparece quando eles brigam.

Eles ainda dizem que antes do namoro, o homem costumava participar de confraternizações semanais com amigos e estar sempre presente, mas isso mudou após ele começar a se envolver romanticamente com Elize.

A mulher foi condenada a 19 anos e 11 meses por assassinar e esquartejar seu marido, Marcos Kitano Matsunaga, herdeiro do grupo Yoki Alimentos, em 2012. Na época, o caso gerou comoção nacional, após os pedaços do corpo do homem serem encontrados à beira de uma estrada em Cotia, na Grande São Paulo.

Em 2019, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reduziu a pena da mulher para 16 anos e 3 meses. Elize está em liberdade condicional desde maio de 2022.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/10/2024/19:43:05

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...